Пентагон підтвердив спробу обстрілу військової бази США у Сирії

У Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії. Атака проводилася ударними безпілотниками.

23 жовтня бойовики угрупування "Ісламський рух Іраку" заявили про атаки на американські бази в Сирії. Але підтвердження інформації тривалий час не було.

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Не 3 та не 2 бази: терористи намагалися атакували лише одну

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер підтвердив атаку лише на одну американську базу в Сирії.

Я можу підтвердити, що була спроба атаки безпілотника на Ет-Танф (американська військова база) у Сирії. Збито два ударні дрони. Серед американських військовослужбовців поранених немає,

– заявив Райдер.

Також у телеграм-каналах ходило фото з вибухами на базі США. Однак журналіст Остап Яриш зазначив, що насправді це фото датується 2021 роком. Інформації про те, що було атаковано кілька баз, немає.

Байден не переривав свій виступ

Зазначимо, що російські пропагандистські канали стверджують, що президент США Джо Байден нібито був змушений "раптово перервати" свій виступ через нові атаки.

Але відео його виступу свідчить, що він закінчив свою промову – президент повідомив, що йому необхідно у ситуаційну кімнату, після чого відповів ще на кілька питань журналістів. Саме в той момент з'явилися новини про те, що Хамас відпустив двох заручників.

Журналіст Reuters Стів Холланд уточнив, що засідання в "ситуаційній кімнаті" присвячене новій інформації з Ізраїлю та Сектору Газа та проводиться регулярно.