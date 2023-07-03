Нам нікуди йти ховатися: мешканці будинку в Сумах пригадали момент удару "Шахедом"

Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах. Місцеві мешканці розповіли про перші хвилини після прильоту іранського "Шахеда" та масштаби руйнування п'ятиповерхівки.

Більшість мешканців будинку на момент прильоту були на роботі. Відомо, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

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Нам кажуть: "Ідіть в укриття, ідіть додому". А де укриття? Де дім? Нам нікуди йти",

– розповідають жителі п'ятиповерхівки.

"Ніби мотоцикліст врізався": момент прильоту

Місцеві жителі налякані та не знають, що робити далі. У багатьох у квартирах на момент влучання лишалися домашні улюбленці.

"Перший приліт коли був, я почула ніби шалений мотоцикліст кудись врізався. Мама пішла подивитися. А потім другий раз прилетіло. Сильного переляку не було. Коли вийшли з під'їзду, то побачили, що руйнування майже поруч. Ми з мамою приїхали в Суми, 10 років живемо тут, ми біженці із Луганська. Відчуваємо лють", – розповіла місцева мешканка, поблизу будинку якої трапився вибух.

На місці влучання в будинку буквально утворилася дірка. Окрім п'ятиповерхівки, внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджено автівки місцевих мешканців.

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