Діти мають дуже важкі поранення. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.

До теми росія вдарила по Чаплиному "Смерчами", С-300 та "Іскандером": прилетіло в будинки та вокзал

Що відомо про поранених дітей

Поранені діти мають мінно-вибухові травми, опіки та переломи. Крім цього, у них важка стресорна реакція.

Раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що наймолодша дитина, яка отримала поранення, має всього лиш 2 роки.

Тетяна Квітницька уточнила, що поранення у всіх потерпілих однотипні: черепно-мозкові травми, поранення кінцівок, вибухові та опікові травми, гострі реакції на стрес. Є важкі пацієнти, а є – середньої важкості.

Їх лікують у кількох медичних закладах області.

росія забрала життя ще 2 дітей

На День незалежності росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине, через що загорілися 4 вагони. Внаслідок ворожої атаки загинули 22 людини, 5 з яких живцем згоріли в автомобілі, що стояв обабіч залізниці.

У автівці згорів 6-річний хлопчик. Крім цього, у Чаплиному росія забрала життя 11 річного хлопчика – він помер під завалами будинку, у який влучила ворожа ракета.

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