Перша леді Олена Зеленська зауважила, що росія продовжує вбивати українських дітей. А особливо держава-терористка хотіла завдати горя на День Незалежності.

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Що відомо про дітей, які загинули вчора на Дніпропетровщині

11-річний хлопчик загинув у себе вдома в селищі Чаплине. Внаслідок ракетного удару будинок завалився й під завалами опинилися 3 людей – мама та двоє дітей. Один з них, 11 річний хлопчик, загинув.

Другий хлопчик у віці 6 років загинув під час обстрілу залізничної станції. Він сидів у машині, яка згоріла дотла внаслідок ракетного удару.

Мама та двоє хлопчиків були вдома в селищі Чаплине, коли прилетіла перша російська ракета. З-під завалів дістали сусіди. Але не всіх живими – 11-річна дитина загинула... Наступні російські ракети, які поцілили в місцеву залізничну станцію, вбили ще одну дитину – шестирічний хлопчик згорів в авто поряд,

– розповіла Олена Зеленська.

Подробиці воєнного злочину росії у Чаплиному

24 серпня, на День незалежності, росіяни нещадно обстрілювали українські міста. Особливо трагічним видався день на Дніпропетровщині.

В обід у селищі Чаплине Синельниківського району одна з ракет влучила у приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. На жаль, хлопчик 2011 року народження загинув.

Пізніше росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине, через що загорілися 4 вагони. Спершу було відомо про 15 загиблих та 50 поранених, але Володимир Зеленський одразу попередив, що кількість загиблих може зрости.

Ввечері президент повідомив проте, що померли 22 людини, серед яких 5 живцем згоріли в автомобілі, який стояв неподалік.

Після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25. Ще є 31 поранена людина.

Олена Зеленська розповіла, що наймолодша постраждала, яка перебуває у лікарні – дворічна дівчинка.

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