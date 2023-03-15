Окупанти обстріляли Часів Яр боєприпасами з білим фосфором, – ЗМІ

Російські загарбники вкотре обстріляли Часів Яр 14 березня. Для цього окупанти використали боєприпаси з білим фосфором.

Внаслідок обстрілу неподалік від будинків місцевих мешканців виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

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Часів Яр обстріляли боєприпасами з білим фосфором

За інформацією іноземних ЗМІ, 14 березня російські терористи випустили два боєприпаси з білим фосфором з інтервалом у 5 хвилин у районі дороги на південній околиці Часового Яру.

Внаслідок цього з обох боків дороги спалахнула рослинність на площі розміром з футбольне поле.

Чи влучили окупанти у позицію українських військових – поки невідомо. Однак у районі пожежі біля краю дороги було припарковано вантажівку із символікою нашої армії.

Зазначається, що неподалік від пожежі були розташовані будинки мирних мешканців.

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