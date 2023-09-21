Удар по готелю у Черкасах: скільки людей могли бути в будівлі під час обстрілу росіян
Росія завдала ракетного удару по Черкасах, унаслідок чого зруйновано готель. На місці обстрілу станом на ранок триває рятувальна операція.
За попередніми даними, під час атаки по Черкасах о 05:40 унаслідок падіння бойової частини ракети після відпрацювання сил ППО сталося влучання у готель. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише 24 Канал.
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У Черкасах зросла кількість постраждалих
Унаслідок падіння уламків зруйновано будівлю з 2 до 5 поверху. Наразі рятувальники з'ясовують, скільки людей могло бути в будівлі готелю.
За словами глава Черкаської ОВА, в будівлі готелю могло перебувати до 23 осіб. Він сказав, що під завалами можуть перебувати ще кілька осіб.
Табурець розповів, що адміністраторка будівлі наразі теж в лікарні. Один постраждалий у важкому стані – він отримав серйозні травми хребта та голови.
Всього врятовано 10 людей, з яких 7 надана допомога й вони доставлені до лікарні. Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що з-під завалів у Черкасах врятовано одну людину.
Як інформує Суспільне, у Черкасах зросла кількість травмованих – вісім людей з пораненнями різного ступеню.
Ігор Табурець розповів, що в будівлі готелю в оренду здавалися приміщення для офісів.
Удар по Черкасах: подробиці
- Після влучання уламків ракети по готелю у Черкасах виникла пожежа, а також загорання торговельних павільйонів на ринку.
- На місці працюють понад 30 рятувальників, поліція та медики.
- Голова МВС Ігор Клименко показав відео рятувальної операції в Черкасах після терористичної атаки Росії.
- Додамо, що зранку 21 вересня під ударом Росії, окрім Черкас, було ще ряд українських міст. Окупанти атакували Київ і Київську область, Львівщину, Харків та Рівне.
- Росіяни використали для масованої ракетної атаки літаки стратегічної авіації. Попередньо, було піднято 10 бортів Ту-95МС, які несуть крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55.