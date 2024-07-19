Зокрема, постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла

Зранку 19 липня російські війська вдарили по центру Чугуєва на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ять людей, серед них є дитина.

Окупанти близько 4 години ранку цинічно двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста. Перше влучання було поряд з будинком.

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Скільки людей постраждали в Чугуєві

О 08:09 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі відомо про 9 постраждалих у Чугуєві, серед них також є 14-річна дитина.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Чугуєва горіли дев'ять автомобілів. Також було пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини,

– додав Синєгубов.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронці та всі екстрені служби працюють над ліквідацію цинічного російського удару по місту.

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Також раніше у прокуратурі повідомили, що, попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М". Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.