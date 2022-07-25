У Чугуєві росіяни обстріляли школу та будинок культури: люди опинилися під завалами
Джерело:телеграм Галини Мінаєвої
російські окупанти вночі проти 25 липня вгатили по Чугуєві. Під удар потрапили школа та будинок культури. Відомо, що будівлі зруйновані.
Обстріл трапився близько 3 години ранку. По місту на Харківщині росіяни запустили ракети.
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Унаслідок атаки є постраждалі
Сьогодні вночі ворог знову підступно обстріляв наше місто. Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці. Наразі рятівники розбирають завали,
– розповіла очільниця міськради Чугуєва Галина Мінаєва.
У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що поранень зазнала 46-річна жінка. Під завалами залишилися ще 3 людей. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники вже витягли місцевих мешканців з під знищених будівель. На щастя, врятовані не постраждали.
На місці події працюють усі служби. Правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії.
За фактом обстрілу цивільної інфраструктури у прокуратурі відкрили кримінальну справу. Вона стосується статті про порушення законів та звичаїв ведення війни.
росіяни запустили ракету по Чугуєві / Фото прокуратури, "Труха"
Ракетні обстріли України: останні новини
- Уночі росіяни запустили 40 снарядів з РСЗВ по Нікопольському районі та 2 ракети по Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Відомо, що 10-річна дівчинка зазнала поранень.
- Зранку 24 липня окупанти запустили 3 ракети з Чорного моря по Хмельницькій області. На щастя, смертоносні снаряди збили сили ППО.
- Близько 4 години ранку 24 липня ракети "Калібр" прилетіли по Миколаєву. Вони влучили по території кількох приватних підприємств. На одному з них спалахнула пожежа. На жаль, 5 людей постраждали.
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