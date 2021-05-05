Обстріл COVID-лікарні на Донеччині поліція кваліфікувала як теракт

Російські бойовики обстріляли місто Красногорівка на Донеччині і пошкодили COVID-лікарню. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Раніше стало відомо, що поліція проводить розслідування та з'ясовує обставини події.

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Слідчо-оперативна група вже провела відповідні дії. Наразі встановлюють повні масштаби пошкоджень.

Деталі обстрілу ковідної лікарні

Окрім самої лікарні, російській найманці пошкодили автомобіль екстреної допомоги та приміщення станції швидкої допомоги. У місті відсутнє електропостачання.

Під час обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, які хворі на COVID-19 та пневмонію. Потерпілих немає.

Бойовики обстріляли ковідну лікарню на Донеччині: дивіться відео

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