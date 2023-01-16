Аж ніяк не ППО: з'явилося ще одне відео прямого ракетного удару Росії по будинку у Дніпрі

Росія 14 січня завдала прямого ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. У мережі з'явилося ще одне відео, яке підтверджує прямий удар російських терористів по будинку.

Відео було знято в автомобілі, ймовірно, за кілька кілометрів від будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета. На відео видно момент, як ракета різко починає знижуватися і падає в будинок.

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Росія завдала прямого удару по будинку в Дніпрі

Після цього відбувається великий спалах помаранчевого кольору, за яким з'являється гігантський "гриб" з вогню. Будинок відразу охопило полум'я.

Падіння російської ракети в Дніпрі 14 січня 2023: відео

Відео повністю спростовує версію радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Останній висловив думку, що нібито російська ракета була збита українською ППО, після чого впала на будинок.

У Повітряних силах спростували заяву Арестовича. Там заявили, що в будинок влучила ракета, яку росіяни випустили з району Курської області близько 15:30.

Заява Арестовича спричинила хвилю критики, адже нею намагалися скористатися російські пропагандисти. Ворог отримав можливість звинуватити саме українську сторону у тому, що гине мирне населення.

У Повітряних силах наголосила, що Україна не має засобів, щоб збивати ракети типу X-22, якою окупанти влучили в будинок у Дніпрі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 210 ракет такого типу, але жодну не вдалося збити.

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