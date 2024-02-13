Пошкоджено енергетичні об'єкти, закривають школи: усе, що відомо про атаку на Дніпро 13 лютого

Російські окупанти щодня обстрілюють міста України, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Цим вони порушують закони та звичаї війни.

У ніч проти вівторка, 13 лютого, під прицілом були, зокрема, Дніпро та Дніпропетровська область. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте все, що відомо про атаку на місто й регіон.

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Російські дрони проти української ППО

Повітряна тривога в Дніпропетровській області пролунала близько о 22:14, 12 лютого – людей закликали спускатися в укриття. Повітряні сили інформували про декілька груп ворожих дронів, які рухалися в напрямку регіону.

Уже вранці у ЗСУ підсумували, що загалом окупанти випустили 23 ударні дрони. У Дніпропетровській області вдалося знищити 10 безпілотників, а також по 3 – у Херсонській та Запорізькій областях. Загалом було ліквідовано 16 ворожих БпЛА.

Противник атакував Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та мису Чауда в окупованому Криму,

– ідеться в повідомленні.

Відбій повітряної тривоги на великій частині Дніпропетровщини пролунав о 00:33 12 лютого. Власне, у небезпеці залишалися жителі прифронтових громад, які перебувають у зоні досяжності російської артилерії.

Чи є загиблі, постраждалі внаслідок обстрілу

Також у Повітряних силах попереджали про російську ракету, що рухається в напрямку Дніпра.

Міський голова Дніпра Борис Філатов ближче до опівночі констатував, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі.

Водночас станом на 11:00 13 лютого інформація щодо загиблих чи потерпілих від російського удару "Шахедами" по Дніпру та регіону не надходила.

Хоча відомо від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, що внаслідок артилерійського обстрілу Нікопольської громади загинув чоловік. Йому було 64 роки.

Яка ситуація в енергетичній системі регіону

Філатов під час того, як росіяни обстрілювати Дніпро, наголосив: енергетична інфраструктура міста – на волосині. Він також заявив про тиск, який нібито існує з боку Києва на комунальні органи Дніпра, закликавши його припинити.

На тлі цього в ДТЕК повідомили про зупинку роботи одного з українських енергетичних об'єктів. Згодом і в Повітряних силах підтвердили певні пошкодження об'єктів паливно-енергетичної галузі Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії,

– указано в повідомленні ДТЕК.

Міський голова Дніпра проінформував про евакуацію однієї з лікарень через неможливість її опалювати: "Евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих".

Крім того, через цю ж проблему доводиться закривати школи. Синоптики прогнозують похолодання, із яким і без того вражена енергетична система може просто-таки не впоратися.

Зберігати спокій та оптимізм: що робити людям

На сайті міської ради Дніпра за посиланням можна дізнатися, на яких вулицях не буде електроенергії упродовж 13 лютого. Влада констатує, що комунальники роблять усе можливе, аби налагодити стабільне подання струму.

Важливо не занепадати духом, оскільки це саме те, що потрібно ворогові. До того ж є і хороші новини. Наприклад, у ДТЕК повідомляли, що вранці 13 лютого було цілком відновлено постачання електроенергії для жителів Павлоградського району Дніпропетровської області, які напередодні через обстріл залишилися без струму.

Ідеться про понад 50 тисяч родин, яким вдалося повернути електроенергію та тепло в оселі.

Водночас для тих, хто не має світла та води внаслідок російських атак та через інші причини, – завжди відкриті пункти незламності. У таких точках можна підзарядити телефони, інші девайси та зігрітися. Зазначимо, що вони функціонують ще з минулого року, коли ворог почав активно атакували нашу енергоінфраструктуру.

Інтерактивна мапа пунктів незламності: шукайте своє місто