Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів" і "Ураганів": пошкоджені ЛЕП і газогін

російські військові продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. У ніч проти 20 серпня ворог з РСЗВ бив по Нікопольському та Криворізькому районах.

Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що цієї ночі зафіксували відразу чотири обстріли.

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Пошкоджені будинки та лінія електропередач

Відомо, що ворог у ніч проти 20 серпня атакував відразу два райони області. Мовиться про Нікопольський і Криворізький. По них загарбники відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Якщо говорити про кожен окремо, то Нікопольський атакували тричі. Там зафіксували 10 снарядів, які випустив окупант. Відомо про те, що пошкоджень зазнали 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. За попередніми даними, без світла залишились 300 мешканців Нікопольського району. На щастя, минулось без жертв і постраждалих.

Зі ствольної артилерії та "Градів" окупанти били по Марганецькій громаді. Як зазначив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, по ній били двічі. окупанти влучили у відкриту територію, тож там теж минулось без постраждалих, а також руйнувань.

Згідно з попередніми підрахунками, за минулий місяць ворог випустив понад дві тисячі снарядів з РСЗВ по Нікопольському району. Відомо про пошкодження або руйнування понад 300 приватних і понад 100 багатоповерхових будинків.

Це не військові об‘єкти, а оселі мирних громадян. Чиїсь домівки, які руйнують окупанти,

– наголосив Лукашук.

А от з "Ураганів" ворог атакував Криворізький район. Відомо про руйнування кількох будинків, а також газогону в селі Перше Травня, що в Апостолівській громаді. Водночас минулось без постраждалих і жертв.

Якщо говорити про громади Криворізького району, то вони теж неабияк постраждали від ворога. Мовиться про майже три десятки знищених приватних будинків, також поруйнованих 450 приватних і 59 багатоповерхових.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 20 серпня / Фото з телеграму Резніченка

Вночі ворог обстріляв Харків

З Бєлгородської області по Харкову окупанти випустили відразу шість ракет. Відомо, що дві з них вибухнули у повітрі. Решта таки влучили.

Як згодом повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти поцілили в об'єктах критичної інфраструктури. Вони розташовані у Немишлянському районі Харкова, а також передмісті. Зі слів очільника міської ради, минулось без жертв і постраждалих внаслідок атак.

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