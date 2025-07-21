Пошкоджено інфраструктуру, АЗС та підприємство: росіяни атакували Дніпропетровщину

Від вечора 20 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні була пошкоджена інфраструктура, АЗС та підприємство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщині?

Сергій Лисак повідомив, що в області працювали сили ППО. За словами очільника ОВА, в небі над областю збили 7 російських БпЛА.

Агресор застосовував по Нікопольщині FPV-дрони та артилерію. Бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах,

– написав він.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру та автозаправну станцію, постраждало також одне з підприємств. На місці виникла пожежа, яка знищила два автомобілі, ще три – були пошкоджені.

Окрім того, один з ворожих безпілотників влучив по Межівській громаді Синельниківського району, там також пошкоджено інфраструктуру.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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Нагадаємо, в ніч проти 21 липня росіяни масовано атакували Україну. Для обстрілу ворог застосував 450 засобів повітряного нападу.