Росіяни били по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та горів ресторан
- Російські війська атакували Дніпро та область, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік та зазнав поранень 78-річний місцевий житель.
- Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників над областю, також росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.
В ніч на 30 квітня російські війська атакували Дніпро та область. Внаслідок ворожих обстрілів у Дніпрі спалахнули пожежі, також є загиблий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Російські війська атакували Дніпропетровщину
Внаслідок масованої атаки "Шахедів" по Дніпру загинув 53-річний чоловік. Також зазнав поранень 78-річний місцевий житель
За словами Сергія Лисака, найбільше руйнувань зафіксували саме в приватному секторі.
У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик,
– повідомив очільник ОВА.
До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Ввечері 29 квітня російські війська також атакували Нікопольський район: ворог застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Вже ближче до ранку росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.
Внаслідок цієї атаки зайнявся ресторанний комплекс, також було пошкоджено сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. За даними Дніпропетровської ОВА, зачепило й лінії електропередач.
Зазначається, що цієї ночі сили ППО знищили в небі над областю 9 ворожих БпЛА.
Російські війська атакували Дніпропетровщину / Фото: Дніпропетровська ОВА