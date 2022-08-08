росіяни обстріляли 3 громади на Дніпропетровщині: майже 300 будинків залишилися без газу

російські загарбники 8 серпня обстріляли 3 громади на Дніпропетровщині. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Деталі про ситуацію на Дніпропетровщині розповів Микола Лукашук – голова ДОР. Він зауважив, що доба була напруженою. Про повітряну тривогу сповіщали 6 разів.

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Лукашук повідомив, що упродовж доби ворог декілька разів обстріляв Криворізький район. росіяни вдарили по Великій Костромці. Голова ДОР розповів, що там пошкоджена будівля ліцею. Окрім того, зафіксували часткові руйнування житлових будинків.

Через обстріл пошкоджено і газопровід – близько 300 осель залишились без газопостачання. Тривають відновлювальні роботи. З РСЗВ окупанти били і по прикордонних територіях Апостолівської та Широківської громад. За межами села Ганнівка горіла суха трава,

– заявив Лукашук.

Голова ДОР додав, що, на щастя, ніхто не постраждав. Лукашук нагадав про необхідність дотримуватися усіх правил безпеки та закликав місцевих жителів берегти себе та рідних.

Під час вечірньої тривоги на Дніпропетровщині почули вибух

ЗМІ повідомили, що під час вечірньої тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух. За даними місцевих телеграм-каналів, спрацювала ППО.

Офіційного підтвердження або спростування інформації наразі немає.

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