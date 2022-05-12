Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий і поранені, зруйновано об'єкт енергетики
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Сьогодні, 12 травня, росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними боєприпасами. Внаслідок чого зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури, одна людина загинула, а також є поранені.
Дніпропетровська обласна прокуратура здійснила процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомили у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.
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12 травня 2022 року російські війська обстріляли село Велика Костромка Криворізького району. За даними слідства, одна людина загинула. Також є випадки поранення серед мешканців.
Окупанти зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури.
Зокрема, сьогодні ж загарбники здійснили артобстріл околиць села Українка Криворізького району. Вибухотехнічна служба виявила нерозірвані ракети з боєприпасами на місці події.
У генпрокурора зазначили, що на даній території відсутні будь-які військові об'єкти.
Російські війська цинічно нищать інфраструктуру України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права,
– підкреслили в Офісі Генерального прокурора.
Яка ситуація у Дніпропетровській області: коротко
- Минулої ночі, з 11 на 12 травня, росіяни вели вогонь по всій лінії зіткнення на Криворізькому напрямку. Ворожі війська застосовували заборонені міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси.
- Над ранок 11 травня окупанти обстріляли прикордонні з Херсонщиною райони Дніпропетровської області. На щастя, обійшлось без значних руйнувань та жертв.
- Потрапили снаряди у поля поблизу сіл Зеленодольської та Широківської громад.
- Зокрема, зустрічались випадки обстрілів росіянами по околицях Великої Костромки та Ганнівки у Криворізькому районі.
- У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня під вогонь російських військ знову потрапила Ганнівка. На щастя, постраждалих та жертв не було. Але повідомили про проблеми з електропостачанням.
- 8 травня на Дніпропетровщині трапилась трагедія. 12-річний хлопчик приніс додому боєприпас, який знайшов у своєму населеному пункті. Вибухівка здетонувала і дитина загинула. Трагедія сталась в одному з сіл Синельниківського району.
- Російських військ на території області немає та і не було, – запевнили у Дніпропетровській ОВА.
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