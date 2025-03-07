Двоє рятувальників загинули під час цинічного обстрілу Добропілля
- 7 березня Росія обстріляла Добропілля, загинули двоє рятувальників.
- Серед загиблих Віталій Коляда та Владислав Гостєв.
Росія 7 березня атакувала Добропілля на Донеччині, а коли на місце прибули спецслужби, спрямувала навмисно на них ще одну ракету. На жаль, серед загиблих є двоє рятувальників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та Мирноградську міську військову адміністрацію.
Дивіться також Назавжди 32: під час російського обстрілу на Донеччині загинув залізничник
Росія вбила рятувальників Віталія Коляду та Владислава Гостєва
Серед загиблих у Добропіллі – рятувальник 10 ВГРЗ Віталій Коляда.
Його пам'ятатимуть як турботливого сім'янина та справжнього професіонала.
Його життя обірвалося внаслідок ворожого обстрілу Добропілля 7 березня, але його подвиг, самовідданість і відвага назавжди залишаться в наших серцях. Віталій був не лише справжнім професіоналом своєї справи, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком, відданим другом і гідним громадянином своєї країни,
– написали у Мирноградській МВА.
Іншим загиблим виявився Владислав Гостєв. Він був сержантом служби цивільного захисту, пожежним-рятувальником 52 ДПРЧ.
У день обстрілу Добропілля він перебував удома, але почувши вибухи, одразу кинувся на допомогу постраждалим. На жаль, повторний удар Росії обірвав його життя.
Владислав віддав себе справі захисту та порятунку, зробивши безпеку людей своєю місією. Він жив заради того, щоб інші могли почуватися в безпеці,
– написали у ДСНС.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих рятувальників Віталія Коляди та Владислава Гостєва. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що унаслідок атаки на Добропілля загинули 11 людей. Ще 47 отримали травми, зокрема, 7 дітей.