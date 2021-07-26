Це навряд чи можливо, – Арестович про термінове засідання ТКГ через загострення на фронті
Джерело:"РБК-Україна"
Бойовики прицільно обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок чого постраждали 7 українських захисників. Втім, аби обговорити це цинічне порушення ТКГ не зможе зібратися у терміновому режимі.
Річ у тім, що представники ОБСЄ перебувають у планових відпустках. Про це у коментарі ЗМІ заявив Олексій Арестович.
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ТКГ не зможе зібратися
Наразі українська сторона Тристоронньої контактної групи вирішує питання з організації позачергових консультацій. Втім, повести одне з них вже 26 липня скоріш за все вже не вийде.
Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ ще в планових відпустках,
– розповів Олексій Арестович.
Речник ТКГ також додав: наступне засідання ТКГ заплановане аж на 26 серпня.
Потужний обстріл 26 липня: головне
- Бойовики вдень 26 липня прицільно обстріляли позиції ЗСУ.
- Бойовики гатили з важкого артилерійського озброєння, яке забороняють мінські домовленості.
- Внаслідок обстрілів постраждали 7 українських військових.
- Четверо героїв зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травм.