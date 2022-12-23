Рогозіна перевозять до Москви: колаборанти кажуть, що його стан погіршився
Нещодавно окупанти обстріляли тимчасово окупований Донецьк. Інцидент стався під час святкування дня народження ексглави "Роскосмосу" у ресторані "Шеш-Беш".
Як повідомляють російські ЗМІ, Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу. Напередодні лікарі так званої "ДНР" повідомили, що уламок міни у стегні Рогозіна "не підлягає вилученню", пише 24 канал.
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У Москві зберуть консиліум лікарів
Помічник ексглави "Роскосмосу" сказав, що лікарі в Донецьку і Ростові-на-Дону "не наважилися робити операцію" пораненому Рогозіну через її складність.
Тому його перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про надання необхідної медичної допомоги.
У Рогозіна додалось тепер ще й поранення шийного хребця. Поки довезуть до Москви, виявиться, що йому відірвало ногу до самої шиї,
– прокоментував ситуацію Сергій Стерненко.
Варто зазначити, що раніше з міркувань безпеки всіх постраждалих після обстрілу доставили в різні лікарні. При чому сам Рогозін "відмовився виїжджати з Донецька, поки стан інших поранених не стабілізується".
Стан здоров'я Рогозіна погіршився
Зрадник Олег Царьов у себе в соцмережах заявив, що стан Рогозіна у порівнянні з попереднім днем різко погіршився. Снарядом зачепило і його дружину – у неї нібито важка контузія.
Син Рогозіна Олексій спробував відразу ж спростувати інформацію, заявивши, що "усі, хто постраждав 21 грудня в результаті обстрілу ЗСУ готелю в Донецьку, перебувають під наглядом висококваліфікованих донецьких і ростовських лікарів".
Що відомо про обстріл ресторану "Шеш-Беш" у Донецьку
- 21 грудня в окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Є інформація про загиблих, а також поранених. Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину.
- Рогозін прокоментував своє поранення, яке він отримав під час обстрілу. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. Ексглава "Роскосмосу" стверджує, що у тому готелі проживав останні декілька місяців.
- За його словами, металевий уламок увійшов вище за праву лопатку. На нього очікує операція. Рогозін також заявив, що під час обстрілу загинув його "бойовий товариш і помічник" Міхаіл Бридасов.
- Днями Держприкордонслужба встановила, що громадянин Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій території в Донецькій області.