Ворог завдав масованого удару по Донеччині авіацією, "Ураганами" та "Градами": є загиблі

російські військові завдали масованого удару по Донецькій області. Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, авіацією, артилерією, "Ураганами" та "Градами".

Всього росіяни завдали 30 ударів

Під вогнем російських загарбників опинилися 16 населених пунктів на Донеччині. Окупанти обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівку, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівку, Очеретине, Сонцівку, Георгіївку, Максимільянівку та Карлівку.

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Всього, як повідомили в Нацполіції, росіяни завдали 30 ударів. Повідомляється, що російські війська застосували проти мирного населення всі види зброї – від танків до авіаційних некерованих ракет.

Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об'єкти – житлові будинки, школу, пішохідний міст, склад з насінням, коксохімічний завод.

Наслідки обстрілу Донецької області / Фото Нацполіції

Окупанти вбили 5 мирних людей

У Донецькій ОВА повідомили, що від обстрілів ворога постраждали 5 приватних житлових будинків та одна багатоповерхівка. За добу в Донецькій області вбито 5 людей, ще 8 поранених.

Повідомляється, що вночі й зранку окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, а "Ураганом" у Слов'янську пошкодили будинки у приватному секторі.

З 5 ранку росіяни вели обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки й масовано обстріляли місто з артилерії.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що за минулу добу 3 людини загинули в Бахмуті, одна – в Авдіївці та ще одна в Благодатному.

На Донеччині триває евакуація

Кабінет міністрів України 30 липня оголосив про обов'язкову евакуацію з Донецької області. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.

Ірина Верещук, яка очолила штаб з евакуації жителів Донеччини, закликала донеччан евакуюватися, адже існує ризик восени та взимку залишитися без їжі, ліків та тепла.

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