Ракетні удари по Дружківці та Краматорську: у що влучили російські окупанти

Вночі 2 січня російські загарбники обстріляли прифронтові населені пункти Донецької області. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Краматорськ та Дружківка.

Про це повідомили в Донецькій ОВА. Як зазначають, внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки та автомобілі, передає 24 канал.

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Які наслідки ворожих ударів по Дружківці

Відомо, що близько 23:18 окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці. Зафіксовано влучання у технічні приміщення промислового підприємства.

Крім того, ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Також зазнали пошкоджень готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок, льодова арена.

В ОВА наголошують, що ситуація в області залишається напруженою.

Де розташована Дружківка: показуємо на карті

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр". Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року.

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.

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