"Обстріл" есмінця Британії та скандальна стаття Путіна: трансляція Дениса Казанського

Росіяни знову оскандалились та стали центром обговорень на Заході. Цього разу – через ймовірний обстріл британського есмінця "Дефендер".

У Кремлі вже спробували виправдати дії. Міністерство оборони Росії заявило, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".

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Однак таке виправдання є безглуздим, адже інцидент стався поблизу мису Фіолент – це в окупованому Криму. Що цікаво, у Британії заперечили обстріл.

Стаття Путіна у Die Zeit

Президент Росії Володимир Путін опублікував власну статтю у німецькому виданні Die Zeit. У ній Путін традиційно згадав за Україну та Європу не в доброму контексті. Це викликала критику з боку низки іноземних оглядачів.

Санкції проти Фірташа та Фукси

Рада нацбезпеки й оборони 18 червня запровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Першого покарали за постачання сировини на військові підприємства Росії. Водночас Фукс потрапив під санкції через незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

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