Росія вдарила по будинку на Харківщині: під завалами була родина, є загиблі та поранений

Обстріли прифронтових міст та областей з боку російських загарбників не припиняються. Вночі 10 серпня росіяни вдарили по приватному будинку на Харківщині.

Внаслідок атаки під завалами опинилася ціла родина, не обійшлося, на жаль, без жертв та постраждалого. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

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Росія обстріляла Харківщину, є жертви

Вночі орієнтовно о 03:30 окупаційна армія обстріляла село Першотравневе Ізюмського району Борівської громади. На жаль, було влучання у приватний будинок, під час рятувальник робіт виявили тіла 80-річної жінки та 24-річного хлопця.

Зокрема, вдалося врятувати 58-річного чоловіка, його дістали з численними травмами та доправили до лікарні.

Поліція документує наслідки збройної агресії. Під завали опинилася родина, що проживала в оселі. Загинули літня жінка та молодий чоловік, ще одного чоловіка шпиталізували до лікарні,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Напередодні окупанти масовано вдарили по житлових кварталах і околицях Куп'янська. За попередніми даними, 3 людини постраждали внаслідок нічного ворожого масованого ракетного обстрілу. Там пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння й об'єкти торгівлі.