"Я пообіцяв, що помщуся": батько пішов у ЗСУ після того, як Росія вбила його сина
Окупанти 1 березня 2022 року розбили будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Тоді загинуло 29 людей. Батько загиблого Богдана Бідила пішов на фронт помститися за сина.
Серед загиблих був і 33-річний Богдан Бідило. У чоловіка залишилося 3 дітей та дружина. Про це 24 Каналу розповів батько загиблого В’ячеслав Бідило. Після загибелі рідного сина він став до лав ЗСУ.
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"Я дав слово, я помщуся за Богдана, за сина, що я і зробив. Зараз перебуваю тут, я вже 9 місяців служу в Збройних силах України", – розповів він.
Яким був Богдан Бідило
В’ячеслав Бідило згадує, що син був дуже патріотичним. Пам'ятає, як сказав йому, що піде захищати Харків.
Каже: "Якщо прийдуть окупанти сюди, це буде вже пізно захищати". І він пішов разом зі своїм другом з роботи – Валіком, він теж був поранений тут, але в госпіталі вижив,
– сказав він.
Загиблий Богдан Бідило разом із родиною / 24 Канал
Де служив батько загиблого бійця
Батько загиблого в ХОДА служив у гарячих точках. Був, зокрема, у Балаклеї та селі Гусарівка, звільняв село Тернова на Харківщині. Згодом його відправили в Бахмут Донецької області.
"У Бахмуті внаслідок бою я зазнав поранення, був в госпіталі", – зазначив він.
Нині військовослужбовець служить у Харківському військкоматі.
"24 березня мені 60 років. Якщо можливість буде, я залишуся служити далі", – розказав В’ячеслав Бідило.
Обстріл Харківської ОДА
- Зранку 1 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по центру Харкова. Тоді постраждала, зокрема, Харківська ОДА.
- Країна-агресорка вбила 29 людей. Під завалами адмінбудівлі загинули бійці ТРО та волонтери.
- У будівлі ХОДА була зруйнована, зокрема, сходова клітка. Найбільше окупанти пошкодили правий бік адмінбудівлі. Там був знищений дах і перегородки кількох поверхів. Від ворожого обстрілу постраждали й будинки поруч.