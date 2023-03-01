"Я пообіцяв, що помщуся": батько пішов у ЗСУ після того, як Росія вбила його сина

Окупанти 1 березня 2022 року розбили будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Тоді загинуло 29 людей. Батько загиблого Богдана Бідила пішов на фронт помститися за сина.

Серед загиблих був і 33-річний Богдан Бідило. У чоловіка залишилося 3 дітей та дружина. Про це 24 Каналу розповів батько загиблого В’ячеслав Бідило. Після загибелі рідного сина він став до лав ЗСУ.

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"Я дав слово, я помщуся за Богдана, за сина, що я і зробив. Зараз перебуваю тут, я вже 9 місяців служу в Збройних силах України", – розповів він.

Яким був Богдан Бідило

В’ячеслав Бідило згадує, що син був дуже патріотичним. Пам'ятає, як сказав йому, що піде захищати Харків.

Каже: "Якщо прийдуть окупанти сюди, це буде вже пізно захищати". І він пішов разом зі своїм другом з роботи – Валіком, він теж був поранений тут, але в госпіталі вижив,

– сказав він.



Загиблий Богдан Бідило разом із родиною / 24 Канал

Де служив батько загиблого бійця

Батько загиблого в ХОДА служив у гарячих точках. Був, зокрема, у Балаклеї та селі Гусарівка, звільняв село Тернова на Харківщині. Згодом його відправили в Бахмут Донецької області.

"У Бахмуті внаслідок бою я зазнав поранення, був в госпіталі", – зазначив він.

Нині військовослужбовець служить у Харківському військкоматі.

"24 березня мені 60 років. Якщо можливість буде, я залишуся служити далі", – розказав В’ячеслав Бідило.

Обстріл Харківської ОДА