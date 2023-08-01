Росія влучила у гуртожиток і спорткомплекс: фото наслідків нічного обстрілу Харкова окупантами
Джерело:ДСНС України
Вночі 1 серпня російські загарбники вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Внаслідок цього дві будівлі було зруйновано.
В одній з будівель сталася пожежа. Рятувальники вже показали кадри наслідків влучання дронів у Харкові.
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Які наслідки нічного обстрілу Харкова
Ворог атакував місто Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху.
Також виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі, попередньо, не було людей.
Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було.
На жаль, був поранений один чоловік – його стан перевіряють медики. Тут підрозділи ДСНС залучались для перевірки.
Наслідки атаки дронів у Харкові / фото ДСНС України
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