Росія влучила у гуртожиток і спорткомплекс: фото наслідків нічного обстрілу Харкова окупантами

1 серпня 2023, 08:28
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Джерело:

ДСНС України

Вночі 1 серпня російські загарбники вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Внаслідок цього дві будівлі було зруйновано.

В одній з будівель сталася пожежа. Рятувальники вже показали кадри наслідків влучання дронів у Харкові.

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Які наслідки нічного обстрілу Харкова

Ворог атакував місто Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху.

Також виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі, попередньо, не було людей.

Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було.

На жаль, був поранений один чоловік – його стан перевіряють медики. Тут підрозділи ДСНС залучались для перевірки.

Наслідки атаки дронів у Харкові / фото ДСНС України

Масована атака Харківщини: останні новини

  • У ніч проти 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього сталася пожежа у складській будівлі.
  • Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства. На жаль, отримав поранення охоронець.
  • Як стало відомо, ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ударів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.
  • Попередньо, удар завдали двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. На жаль, отримав поранення 61-річний охоронець. Його госпіталізовано до лікарні.
  • 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у селі Шийківка. Травмовано 53-річну жінку та чоловіка 76 років. Загинула 74-річна жінка.

Автор: Софія Ропан