Харківський палац спорту, ТЦ і біля Гідропарка: що відомо про масований обстріл міста 1 вересня
Вдень, 1 вересня, на День знань, ворог вкотре масовано обстріляв Харків. Противник навмисно влучив по низці цивільних об'єктів. Повідомляється про кілька десятків поранених.
Росіяни не припиняють завдавати удари по Харкову. Вночі по місту противник вдарив новою ракетою, потужнішою за ФАБ-500. Вранці терор окупантів продовжився.
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Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці. Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю. У прокуратурі уточнили, що по Харкову били балістичними ракетами. Сім снарядів влучили у трьох районах міста. У Салтівському районі – ракети влучили у кількох метрах від входу у гіпермаркет. За словами Синєгубова, кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей. Дві дитини – у важкому стані. Президент заявив, що наразі кількість поранених перевищила 30 людей. Мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту, У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, розказав ЗМІ керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор. Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі, За попередньою інформацією правоохоронців, удари завдалися по місту, зокрема й "Іскандерами". За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих. Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Зокрема, поранено двоє медиків. Тип удару — ракетний. Попередньо, ворог застосував С-300. Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту у Немишлянському районі, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Торгівельний центр був заповнений людьми. По ньому було завдано щонайменше два удари. По Палацу спорту – щонайменше чотири. За словами мера міста Терехова, внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває. Синєгубов розповів, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. У Харкові пролунала серія вибухів. Пізніше у місті чули повторні вибухи. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Зеленський відреагував на обстріл Харкова
– наголосив Зеленський.
– розпоповів посадовець.
Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань.
Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці.
Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.
У прокуратурі уточнили, що по Харкову били балістичними ракетами. Сім снарядів влучили у трьох районах міста.
У Салтівському районі – ракети влучили у кількох метрах від входу у гіпермаркет.
За словами Синєгубова, кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей. Дві дитини – у важкому стані.
Президент заявив, що наразі кількість поранених перевищила 30 людей.
Мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту,
У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, розказав ЗМІ керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор.
Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі,
За попередньою інформацією правоохоронців, удари завдалися по місту, зокрема й "Іскандерами".
За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих.
Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Зокрема, поранено двоє медиків.
Тип удару — ракетний. Попередньо, ворог застосував С-300.
Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту у Немишлянському районі, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Торгівельний центр був заповнений людьми. По ньому було завдано щонайменше два удари.
По Палацу спорту – щонайменше чотири.
За словами мера міста Терехова, внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби.
Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.
Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.
Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру.
Ліквідація наслідків триває.
Синєгубов розповів, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.
Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
У Харкові пролунала серія вибухів. Пізніше у місті чули повторні вибухи. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.