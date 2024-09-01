Харківський палац спорту, ТЦ і біля Гідропарка: що відомо про масований обстріл міста 1 вересня

Вдень, 1 вересня, на День знань, ворог вкотре масовано обстріляв Харків. Противник навмисно влучив по низці цивільних об'єктів. Повідомляється про кілька десятків поранених.

Росіяни не припиняють завдавати удари по Харкову. Вночі по місту противник вдарив новою ракетою, потужнішою за ФАБ-500. Вранці терор окупантів продовжився.

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