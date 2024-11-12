Російський безпілотник вдарив по спальному району Харкова: є постраждалі

Близько 14:00 російський безпілотник поцілив по одному зі спальних районів Харкова. Наразі екстренні служби уточнюють інформацію про наслідки удару.

Приліт стався у Салтівському районі Харкова, передає 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про наслідки удару

За словами мера Харкова, удар прийшовся у землю. Проте є пошкодження вікон у навколишніх будинках.

Внаслідок прильоту постраждали дві жінки віком 50 років та 53 років. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.

Окрім цього, внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхівках.

Речниця очільника Харківської військової обладміністрації в коментарі Суспільному Харків повідомила, що наразі екстрені служби уточнюють інформацію про наслідки удару.

Росія систематично обстрілює Харків. Ввечері 11 листопада окупанти атакували місто ракетою С-300, пошкодивши кілька житлових будинків. Внаслідок обстрілу постраждало троє цивільних.