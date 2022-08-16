Били не точно, – Черненко розповіла про наслідки масштабного обстрілу Харкова ракетами С-300
Вночі російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Завдяки тому, що вони били не дуже точно, прильоти є лише у відкриту територію.
Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона наголосила, що це один із наймасштабніших обстрілів міста за останній час.
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Деталі нічного обстрілу Харкова ракетами С-300
Черненко розповіла, що і вечір, і ніч у Харкові були дуже гучними. Почалося все з 10 – 10:30 вечора. російські окупанти відкрили вогонь Київському району із артилерії. В результаті дуже сильно побило приватні будинки й навіть виникли пожежі. Але, на щастя, постраждалих нема.
За її словами, впродовж ночі було 4 чи 5 повітряних тривог тривалістю близько години. росіяни запустили по місту 7 ракет С-300. Це є одним із наймасштабніших обстрілів за останній час, адже із 9 районів міста накрило аж 5. Мовиться про Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний, Холодногірський райони.
Єдине, що треба відзначити. Дуже добре, що били не дуже точно, скажімо так. Тому що прильоти є у відкриту територію, прильоти є в пустки, прильоти у виробництва, які давно не працюють,
– сказала кореспондентка.
Однак, зауважила вона, у центрі міста, куди влучила ракета, пошкоджені комунальні мережі та фасад у науковому інституті, а також повилітали вікна у житлових багатоповерхівках. Тобто ці обстріли завдають значної шкоди.
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Чи масштабних руйнувань завдають ракети С-300
Черненко розповіла, що випущені росіянами ракети С-300 завдають масштабних руйнувань. Зокрема, після сьогоднішнього обстрілу на місці влучання утворилася величезна вирва, приблизно 3 – 4 метри глибиною, від 5 до 8 метрів у діаметрі.
Окрім того, за її словами, після влучання у землю грудки ґрунту перекидає через 5-поверхівку й засипає навіть двір за будинком, перед яким стався такий вибух. Скло летить, а також розтріскуються цегляні стіни.
Якщо таке прилітає у будівлю, то, звісно, руйнування серйозні,
– заявила кореспондентка.
Вона додала, що припарковані поруч автівки зазвичай залишаються без скла, а сам корпус машини дуже сильно побитий та пом'ятий. І через те, що дуже часто розлітається заліззя або якесь начиння, то ще й сильно розбиває, ніби дробом. Тому руйнування від них значні.
Зросла кількість поранених від денного обстрілу 15 серпня
Черненко зазначила, що наразі уже відомо про 9 постраждалих унаслідок обстрілу, який росіяни відкривали вдень 15 серпня, тоді як раніше їх було 5.
Зросла кількість поранених за рахунок тих, хто був удома. І людей посікло склом. Таке дуже часто буває,
– зауважила кореспондентка.
За її словами, в лікарні померла 75-річна жінка. Їй не змогли допомогти, бо у неї були занадто важкі травми. Крім того, після поранення у Золочеві в лікарні померла ще одна жінка, якій було 83 роки.
Кореспондентка додала, що один чоловік дивом уник поранення, тому що за 30 метрів від нього розірвався один зі снарядів. А жінка повернулася додому й побачила, що її квартира просто понищена – повністю пробита стеля і дах.
Більше про обстріли Харкова
- Ввечері 15 серпня у багатьох регіонах України пролунали звуки повітряної тривоги. Вибухи чули, зокрема, мешканці Харкова та Запоріжжя.
- Мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали по Харкову артилерійського удару. Також він підкреслив, що противник здійснив на місто щонайменше дві атаки за останні пів години.
- У ніч на 16 серпня в Харкові знову лунали вибухи. російські військові обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.
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