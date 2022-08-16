Били не точно, – Черненко розповіла про наслідки масштабного обстрілу Харкова ракетами С-300

Вночі російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Завдяки тому, що вони били не дуже точно, прильоти є лише у відкриту територію.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона наголосила, що це один із наймасштабніших обстрілів міста за останній час.

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Деталі нічного обстрілу Харкова ракетами С-300

Черненко розповіла, що і вечір, і ніч у Харкові були дуже гучними. Почалося все з 10 – 10:30 вечора. російські окупанти відкрили вогонь Київському району із артилерії. В результаті дуже сильно побило приватні будинки й навіть виникли пожежі. Але, на щастя, постраждалих нема.

За її словами, впродовж ночі було 4 чи 5 повітряних тривог тривалістю близько години. росіяни запустили по місту 7 ракет С-300. Це є одним із наймасштабніших обстрілів за останній час, адже із 9 районів міста накрило аж 5. Мовиться про Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний, Холодногірський райони.

Єдине, що треба відзначити. Дуже добре, що били не дуже точно, скажімо так. Тому що прильоти є у відкриту територію, прильоти є в пустки, прильоти у виробництва, які давно не працюють,

– сказала кореспондентка.

Однак, зауважила вона, у центрі міста, куди влучила ракета, пошкоджені комунальні мережі та фасад у науковому інституті, а також повилітали вікна у житлових багатоповерхівках. Тобто ці обстріли завдають значної шкоди.

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Чи масштабних руйнувань завдають ракети С-300

Черненко розповіла, що випущені росіянами ракети С-300 завдають масштабних руйнувань. Зокрема, після сьогоднішнього обстрілу на місці влучання утворилася величезна вирва, приблизно 3 – 4 метри глибиною, від 5 до 8 метрів у діаметрі.

Окрім того, за її словами, після влучання у землю грудки ґрунту перекидає через 5-поверхівку й засипає навіть двір за будинком, перед яким стався такий вибух. Скло летить, а також розтріскуються цегляні стіни.

Якщо таке прилітає у будівлю, то, звісно, руйнування серйозні,

– заявила кореспондентка.

Вона додала, що припарковані поруч автівки зазвичай залишаються без скла, а сам корпус машини дуже сильно побитий та пом'ятий. І через те, що дуже часто розлітається заліззя або якесь начиння, то ще й сильно розбиває, ніби дробом. Тому руйнування від них значні.

Зросла кількість поранених від денного обстрілу 15 серпня

Черненко зазначила, що наразі уже відомо про 9 постраждалих унаслідок обстрілу, який росіяни відкривали вдень 15 серпня, тоді як раніше їх було 5.

Зросла кількість поранених за рахунок тих, хто був удома. І людей посікло склом. Таке дуже часто буває,

– зауважила кореспондентка.

За її словами, в лікарні померла 75-річна жінка. Їй не змогли допомогти, бо у неї були занадто важкі травми. Крім того, після поранення у Золочеві в лікарні померла ще одна жінка, якій було 83 роки.

Кореспондентка додала, що один чоловік дивом уник поранення, тому що за 30 метрів від нього розірвався один зі снарядів. А жінка повернулася додому й побачила, що її квартира просто понищена – повністю пробита стеля і дах.

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Ввечері 15 серпня у багатьох регіонах України пролунали звуки повітряної тривоги. Вибухи чули, зокрема, мешканці Харкова та Запоріжжя.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали по Харкову артилерійського удару. Також він підкреслив, що противник здійснив на місто щонайменше дві атаки за останні пів години.

У ніч на 16 серпня в Харкові знову лунали вибухи. російські військові обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.

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