Ракета розірвалася у повітрі над будинками: все, що відомо про атаку по цивільних у Харкові

Росія вранці 18 квітня завдала чергового цинічного удару по Харкову. На жаль, не минулося без жертви та постраждалих.

Через удар пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Усе, що відомо обстріл Харкова, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Харків 18 квітня