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24 Канал Новини України Ракета розірвалася у повітрі над будинками: все, що відомо про атаку по цивільних у Харкові
18 квітня, 09:00
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Ракета розірвалася у повітрі над будинками: все, що відомо про атаку по цивільних у Харкові

Софія Рожик

Росія вранці 18 квітня завдала чергового цинічного удару по Харкову. На жаль, не минулося без жертви та постраждалих.

Через удар пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Усе, що відомо обстріл Харкова, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Харків 18 квітня

 

 

09:53, 18 квітня

Кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 74 осіб.

08:52, 18 квітня

Наслідки обстрілу Харкова

08:45, 18 квітня

У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих уже 5 дітей – 2, 4, 14, 16, 17 років.

Жертвою виявився чоловік 78 років, який спав у свої квартирі.

08:39, 18 квітня

Наслідки атаки на Харків

08:38, 18 квітня

Уже понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.

08:13, 18 квітня

У ДСНС розповіли, що у Харкові, окрім житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад та легкові авто.

Пожежа на території підприємства станом на 8:00 локалізована, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Там загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля.

08:02, 18 квітня

Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді,
– розповіла про наслідки ранкового удару по Харкову жителька Основ'янського району Інна Мазурова.

07:17, 18 квітня

Горить цивільне підприємство

Через ранкову атаку пожежа виникла на цивільному підприємстві.

Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко Суспільному.

07:10, 18 квітня

Кількість постраждалих знову зросла – уже щонайменше 54 особи.

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них 2 дітей.

4 осіб перебувають у важкому стані.

06:49, 18 квітня

По Харкову били "Іскандери"

Терехов у коментарі Суспільному повідомив, що по Харкову були удари трьома "Іскандерами".

Она із ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Там найбільша кількість поранених, та є людина.

06:46, 18 квітня

У Харкові уже 40 постраждалих.

06:43, 18 квітня

Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.

Кількість поранених зросла до 28.

06:25, 18 квітня

Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 2 дитини – 4 та 2,8 років.

06:13, 18 квітня

Попередньо, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження території.

06:10, 18 квітня

Харків атакувала балістика

Попередньо, Харків був атакований балістичними ракетами з касетним начинням.

Саме тому площі ураження дуже великі,
– додав мер Терехов.

Уже є 26 постраждалих.

06:01, 18 квітня

Кількість постраждалих зросла до 24.

05:54, 18 квітня

Уже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

05:51, 18 квітня

У Харкові є жертва

Відомо про одного загиблого у власній квартирі.

05:41, 18 квітня

Серед постраждалих є малолітня дитина.

05:34, 18 квітня

Уже відомо про 5 постраждалих.

05:32, 18 квітня

Голова ОВА Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в Основ'янському районі міста.

05:23, 18 квітня

Ракета влучила у харківську багатоповерхівку

Росія вдарила ракетою по густонаселеному району Харкова.

Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди.

05:13, 18 квітня

Повідомляється про чотири удари ракетами по місту. 

05:09, 18 квітня

Вибухи у Харкові

О 5:09 мер Харкова Терехов повідомив про вибухи у місті. 