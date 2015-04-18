Ракета розірвалася у повітрі над будинками: все, що відомо про атаку по цивільних у Харкові
Росія вранці 18 квітня завдала чергового цинічного удару по Харкову. На жаль, не минулося без жертви та постраждалих.
Через удар пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Усе, що відомо обстріл Харкова, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Харків 18 квітня
Кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 74 осіб. У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих уже 5 дітей – 2, 4, 14, 16, 17 років. Жертвою виявився чоловік 78 років, який спав у свої квартирі. Уже понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова. У ДСНС розповіли, що у Харкові, окрім житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад та легкові авто. Пожежа на території підприємства станом на 8:00 локалізована, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи. Там загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля. Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді, Через ранкову атаку пожежа виникла на цивільному підприємстві. Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко Суспільному. Кількість постраждалих знову зросла – уже щонайменше 54 особи. До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них 2 дітей. 4 осіб перебувають у важкому стані. Терехов у коментарі Суспільному повідомив, що по Харкову були удари трьома "Іскандерами". Она із ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Там найбільша кількість поранених, та є людина. У Харкові уже 40 постраждалих. Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть. Кількість поранених зросла до 28. Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 2 дитини – 4 та 2,8 років. Попередньо, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження території. Попередньо, Харків був атакований балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі, Уже є 26 постраждалих. Кількість постраждалих зросла до 24. Уже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого. Відомо про одного загиблого у власній квартирі. Серед постраждалих є малолітня дитина. Уже відомо про 5 постраждалих. Голова ОВА Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в Основ'янському районі міста. Росія вдарила ракетою по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди. Повідомляється про чотири удари ракетами по місту. О 5:09 мер Харкова Терехов повідомив про вибухи у місті.
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки атаки на Харків
– розповіла про наслідки ранкового удару по Харкову жителька Основ'янського району Інна Мазурова.
Горить цивільне підприємство
По Харкову били "Іскандери"
Харків атакувала балістика
– додав мер Терехов.
У Харкові є жертва
Ракета влучила у харківську багатоповерхівку
Вибухи у Харкові
Кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 74 осіб.
У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих уже 5 дітей – 2, 4, 14, 16, 17 років.
Жертвою виявився чоловік 78 років, який спав у свої квартирі.
Уже понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.
У ДСНС розповіли, що у Харкові, окрім житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад та легкові авто.
Пожежа на території підприємства станом на 8:00 локалізована, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Там загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля.
Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді,
Через ранкову атаку пожежа виникла на цивільному підприємстві.
Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко Суспільному.
Кількість постраждалих знову зросла – уже щонайменше 54 особи.
До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них 2 дітей.
4 осіб перебувають у важкому стані.
Терехов у коментарі Суспільному повідомив, що по Харкову були удари трьома "Іскандерами".
Она із ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Там найбільша кількість поранених, та є людина.
У Харкові уже 40 постраждалих.
Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.
Кількість поранених зросла до 28.
Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 2 дитини – 4 та 2,8 років.
Попередньо, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження території.
Попередньо, Харків був атакований балістичними ракетами з касетним начинням.
Саме тому площі ураження дуже великі,
Уже є 26 постраждалих.
Кількість постраждалих зросла до 24.
Уже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.
Відомо про одного загиблого у власній квартирі.
Серед постраждалих є малолітня дитина.
Уже відомо про 5 постраждалих.
Голова ОВА Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в Основ'янському районі міста.
Росія вдарила ракетою по густонаселеному району Харкова.
Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди.
Повідомляється про чотири удари ракетами по місту.
О 5:09 мер Харкова Терехов повідомив про вибухи у місті.