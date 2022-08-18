19 серпня у Харкові буде днем жалоби за загиблими після удару росіян по міських гуртожитках

У Харкові та Краснограді оголосили день жалоби 19 серпня. Це пов'язано з двома ударами окупантів по цивільних 17 та 18 серпня.

Внаслідок обстрілу окупантів гуртожитку 17 серпня у Харкові загинули 7 осіб. А через атаку 18 серпня відомо про 3 жертви. У Краснограді зруйновано будинки, і там – 2 померлих.

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День жалоби у Харкові

За словами міського голови Ігора Терехова, 19 серпня у Харкові – день жалоби за загиблими після обстрілів окупантів у двох міських гуртожитках. Також цього дня оголосили жалобу у місті Красноград.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти обстріляли Харків. Під прицілом були два райони Харкова – Слобідський та Холодногірський. За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

До цього ввечері 17 серпня росіяни атакували гуртожиток у Салтівському районі Харкова. У поліції заявили, що ракети випустили з ОТРК "Іскандер" 2020 року. У поліції припустили, що росіяни робили акцент саме на цій будівлі. Бо всі інші "прильоти" були із ЗРК "С-300".

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У Слобідському районі внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. На місці події працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

У Салтівському районі рятувальники розбирають завали. Ймовірно, там є люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинки поруч та низку автівок. Як розповів речник ДСНС Євген Василенко, площа пожежі становить приблизно 600 квадратних метрів. Щонайменше сім людей загинули, 20 травмовано. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. Всіх травмованих було направлено до медзакладу.

Також минулої доби 17 серпня вночі під прицілом був Красноград. Там загинуло 2 людей. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати дитину. Це вже шостий обстріл громади від початку вторгнення. Цього разу вирва від ракети – майже 10 метрів у діаметрі та приблизно 10 – 15 метрів глибиною.

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