Обстріл житлових кварталів Харкова з "Ураганів": в якому стані перебувають постраждалі

У четвер, 21 липня, Харків знову зазнав потужного ракетного удару. Не обійшлося без жертв.

В ніч на 21 липня російські окупанти завдали удару по передмістю Харкова. А вже вранці випустили ракети й по місту. За попередніми даними, ворог використав реактивні системи залпового вогню "Ураган", заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Своєю ціллю ворог обрав цивільні об'єкти. А сам удар було завдано по житлових районах міста – Київському та Салтівському

"Безглузді удари. Нічим іншим, як терором та геноцидом українського народу це назвати складно. Оскільки це влучання в торгівельні комплекси, зупинки громадського транспорту", – прокоментував цю ситуацію Роман Семенуха

Він також розповів і про стан постраждалих внаслідок цього обстрілу. Загинуло троє людей. Ще 20 постраждало. 2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає.

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