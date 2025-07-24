Серед постраждалих у Харкові – немовля, якому лише 28 днів, – Синєгубов

Вранці 24 липня Харків опинився під російським авіаударом. В місті зафіксовано два влучання та кілька десятків постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих у Харкові?

За даними ОВА, близько 11 години ранку Росія завдала удару по середмістю Харкова двома КАБами. Кількість поранених внаслідок атаки зростає. Станом на 13:17 відомо про 33 постраждалих, серед них троє – діти. Найменша постраждала зазнала гострої реакції на стрес.

Постраждала дівчинка 28 днів від народження, тобто ще немає навіть і місяця. Ще дівчинка 10 років і хлопець 17 років,

– розповів Олег Синєгубов.

Очільник області додав, що госпіталізовано 7 людей. Одна дівчина перебуває у край важкому стані. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та гаражний кооператив. Також пожежа охопила десятки цивільних автівок.

За словами Синєгубова, підприємство, куди влучила одна з авіабомб, знищено вщент. Там обійшлось без постраждалих. Усі, хто були на місці влучання, покинули його після оголошення повітряної тривоги. Приліт другого КАБу прийшовся перед житловими будинками.

На місцях прильотів працюють рятувальники, поліцейські та медики. Місцеві служби обходять пошкоджені квартири, адже там можуть перебувати поранені, що потребують допомоги.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в енергетичний об'єкт на Харківщині вночі.