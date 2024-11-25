"А що, ви не працюєте": харків'янин після атаки прийшов у вщент розбитий ЦНАП

Росія знову обстріляла Харків, а саме Київський район. Під удар потрапив один із ЦНАПів. Мережу облетіло відео з місцевим жителем, який після удару прийшов поцікавитися, чи працює установа.

Внаслідок російської атаки по місту вранці 25 листопада було пошкоджено понад 40 будинків, а також адмінбудівлі в Київському районі, де багато людей отримували послуги або працювали. Так, після обстрілу ЦНАПу прийшов чоловік з запитанням, чи той працює. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Марію Малєвську.

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Що відомо про ситуацію

У Харкові після ранкового ракетного удару С-400, який зруйнував будівлю ЦНАПу, на місце інциденту прийшов чоловік.

На відео видно наслідки ранкового обстрілу Харкова: будівля ЦНАПу повністю розбита, навколо лежать уламки та залишки стін. У кадрі з’являється чоловік, який стоїть перед входом у будівлю і запитує: "Не працює?".

Як харків'янин прийшов у ЦНАП після ранкового обстрілу Росії: дивіться відео

Обстріл Харкова 25 листопада: деталі