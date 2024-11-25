"А що, ви не працюєте": харків'янин після атаки прийшов у вщент розбитий ЦНАП
Росія знову обстріляла Харків, а саме Київський район. Під удар потрапив один із ЦНАПів. Мережу облетіло відео з місцевим жителем, який після удару прийшов поцікавитися, чи працює установа.
Внаслідок російської атаки по місту вранці 25 листопада було пошкоджено понад 40 будинків, а також адмінбудівлі в Київському районі, де багато людей отримували послуги або працювали. Так, після обстрілу ЦНАПу прийшов чоловік з запитанням, чи той працює. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Марію Малєвську.
Дивіться також Президент назвав нового начальника Сумської МВА: що відомо про Сергія Кривошеєнка
Що відомо про ситуацію
У Харкові після ранкового ракетного удару С-400, який зруйнував будівлю ЦНАПу, на місце інциденту прийшов чоловік.
На відео видно наслідки ранкового обстрілу Харкова: будівля ЦНАПу повністю розбита, навколо лежать уламки та залишки стін. У кадрі з’являється чоловік, який стоїть перед входом у будівлю і запитує: "Не працює?".
Як харків'янин прийшов у ЦНАП після ранкового обстрілу Росії: дивіться відео
Обстріл Харкова 25 листопада: деталі
- У місті прогриміли вибухи, які завдали удару по Київському району міста, спричинивши пожежу.
- Росія вдарила по Харкову ракетою С-400, що спричинило руйнування і пожежі.
- Пошкоджено 41 будинок, кількість постраждалих зросла до понад 20 осіб.
- Станом на 11:45 відомо про 14 госпіталізованих. Серед них п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються.