Удар авіабомбою по Харкову: на місці влучання завершили рятувальні роботи

У Харкові російська армія в ніч на 29 жовтня завдала авіаудару по житловому сектору. Там уже завершили аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Тоді внаслідок влучання було зруйновано 4 житлових будинки, а пошкоджено понад 50.

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Аварійно-рятувальні роботи у Харкові завершили

У МВС розповіли, що в Основ'янському районі Харкова завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.

Внаслідок нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули 4 людини, ще 6 – зазнали травм,

– наголосили у міністерстві.

Там також розповіли, що за час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 320 кубічних метрів будівельного сміття.

Наслідки ворожого удару авіабомбою по Харкову / Фото ДСНС

До слова, міський голова Ігор Терехов розповідав, що удар авіабомбою по Харкову припав на приватний сектор в Основ'янському районі. На місці прильоту також виникла пожежа.

Окрім того, керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов опублікував момент влучання по Харкову, який зафіксувала камера спостереження.