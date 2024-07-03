Удар по Харкову: у прокуратурі показали уламок бомби, якою сьогодні атакували місто

Вдень 3 липня ворог вкотре завдав ударів по району житлової забудови у Харкові. Нарешті показали уламок бомби, якою сьогодні атакували місто.

Російські військові 3 липня обстріляли Харків керованими авіабомбами. Під ударом опинилися приватні будинки в Київському районі та околиця міста. Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі 24 Каналу показав уламок та розповів деталі сьогоднішнього обстрілу.

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Росіяни сьогодні атакували Харків

Російські військові сьогодні знову здійснили масований обстріл Харкова. Близько 16:00 російський БпЛА типу Су-34 з території Бєлгородської області здійснив пуски трьох УМПБ Д-30 по Київському району міста.

Два боєприпаси влучили безпосередньо в Київському районі, один боєприпас влучив на околицях нашого міста. Внаслідок удару зруйновано три приватних житлових будинки,

– розповів Фільчаков.

Крім того, за його словами, пошкоджено багато багатоповерхових житлових будинків, приміщення "Укрпошти" та СТО. Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих, проте є поранені.

Станом на 19:00 відомо про щонайменше 8 постраждалих, серед яких є й дитина – 8-річний хлопчик. Зокрема, у прокуратурі показали уламок бомби, якою Росія вдарила по Київському району міста.

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До слова, наразі на місці російської атаки продовжують працювати усі спецслужби, адже під завалами можуть бути люди. До лікарні, зокрема, госпіталізували 74-річну жінку та 75-річного чоловіка.