Усі двері були відкриті, собака тремтів у гардеробі: як харків'янка пережила атаку

Російські окупанти упродовж 29 та 30 квітня обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок терористичного удару загинув молодий хлопець, також є поранені.

Ввечері 29 квітня по Київському районі міста вдарили з авіації. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що вже традиційною ціллю ворога є житлова інфраструктура та цивільні люди.

До теми Ворог атакував два райони Харкова: одна людина загинула, ще 10 – поранені, серед них поліцейські

Які наслідки удару

Росіяни використовують КАБи, які завдають великих руйнувань. Є влучання поблизу житлового багатоповерхового комплексу, там вибиті вікна, було загоряння. Внаслідок цієї атаки поранена людина – це чоловік, який досі перебуває у важкому стані у лікарні.

На місці працювали експерти, вилучали рештки снарядів. У цей час ворог також бив по Харківському району. Туди окупанти завдали ще 5 авіаційних ударів. Комунальники намагаються закрити всі вікна та якнайшвидше подолати наслідки ворожого удару.

Місцеві вже знають, що коли надходять повідомлення про можливий обстріл КАБами, ховатися треба негайно. Адже від повідомлення до самого удару може пройти від 5 до 15 хвилин, тому дуже важливо не зволікати.

Ми були біля молодіжного парку, коли чоловік сказав зупинитися, бо прочитав повідомлення про пуски. Тоді пролунали вибухи, люди лягали на землю, хтось намагався сховатися у будівлі пошти, магазині, під'їзді. Ми перечекали на паркінгу, а коли повернулися у квартиру, то побачили, що всі вікна, двері відкриті, собака ховалася у гардеробі,

– розповіла харків'янка Маріанна Федотова.

Удари продовжились наступного дня

Від першого обстрілу КАБами пройшло менше, ніж доба, коли ворог знову застосував авіацію. Винищувачі летіли з території Бєлгородщини. Ця атака забрала життя молодого хлопця. Також постраждали троє жінок віком від 28 до 40 років.

Цього разу росіяни били по цивільному транспортному підприємству, удар дуже потужний, зокрема зафіксовано влучання у будівлю, де якраз перебував загиблий.

На місці загинув один з працівників – це зовсім молодий хлопець, який працював начальником дільниці. У цього юнака тут же працював батько, зараз він поранений, а також його брат-близнюк, який теж поранений. Наші щирі співчуття усій сім'ї,

– сказала Анна Черненко.

У перші хвилини після удару на місце прибула поліція. Спеціалісти вилучали залишки снарядів і починають чергове кримінальне провадження для того, щоб надалі притягнути до відповідальності російських військових.

У результаті влучання керованої авіабомби загинув чоловік, який тут працював. Його звали Олександр, 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Він перебував на своєму робочому місці. На жаль, також постраждали ще четверо цивільних, жодного військового об'єкту, військової техніки тут немає,

– наголосив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки ретельно оглянули місце події для того, щоб вилучити кожну частину авіабомби. Згодом за фактом порушення законів і звичаїв війни почнуть кримінальне провадження. У поліції наголосили, що доведуть вину кожного військового, який руйнує Харків.

Ціль – люди та будинки

Вранці 30 квітня росіяни випустили по різних районах міста три авіаснаряди. Ціллю ворога традиційно стали житлові будинки, зона відпочинку, гаражний кооператив. Через його руйнацію пошкоджено багато автомобілів, деякі взагалі не вдасться відновити.

Також є один поранений чоловік, у нього вибухова травма і контузія. Загалом упродовж 30 квітня одна жертва, четверо поранених і ще п'ять людей, в яких гостра реакція на стрес. Дуже сильно пошкоджені житлові будинки, а також інститут ветеринарної медицини – це чергова освітня будівля, в яку цілився ворог.

Крім цього, окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку, вони обстрілюють не тільки місто, але й область. Сили оборони відбивають атаки, тому просування немає, але обстрілювати населені пункти загарбники можуть.

Обстріли Харкова: що відомо