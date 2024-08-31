Вийшла за 10 хвилин до прильоту: історії людей, які постраждали після удару по будинку у Харкові

Росіяни вдень 30 серпня цинічно атакували Харків керованими авіабомбами. Загалом у різних районах міста було 5 влучань. Найбільше жертв та руйнувань внаслідок удару по під'їзду 12-поверхового будинку.

Нині там досі продовжують ліквідовувати наслідки терористичної атаки окупантів. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко, яка перебуває біля пошкодженого будинку, розповіла 24 Каналу про стан поранених, роботу екстрених служб та волонтерів.

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Яка ситуація біля пошкодженої 12-поверхівки

Мешканці будинку, у який влучив російський КАБ, приходять до своїх під'їздів. Люди сподіваються забрати речі й предмети першої потреби з квартир, які вціліли. Також вже розпочали процедури оформлення майнових втрат.

Мешканка розбитої багатоповерхівки Людмила, яка жила на 11 поверсі, розповіла, що її мама дивом вижила. Вона приїхала з дачі, заквасила яблука й поїхала, а через 10 хвилин туди прилетіло.

Сусідів дуже багато постраждало. Вчора зустріла всіх у крові. Один чоловік випав із вікна. Не вірю просто, що це сталося. Я розумію, що більше туди не зайду, не поп'ю чаю. Але, дякувати Богу, що живі батьки,

– мовила харків'янка Людмила.

Людей, які мешкали в цій 12-поверхівці розселили. Місцеві переважно поїхали до рідних та знайомих. Від учора людям надають допомогу при стресі, нервових зривах, чи серцевій недостатності.

Черненко додала, що серед місцевих Індустріальний район вважався більш-менш безпечним, порівняно з центром та околицею. Тут були прильоти, але вони переважно стосувалися промислової зони.

Принаймні раніше не долітали КАБи. За моїми спостереженнями, це найглибший удар авіабомбами на територію Харкова,

– наголосила кореспондентка з Харкова.

Як у Харкові ліквідовують наслідки російського терору

Комунальні служби мають зробити велику кількість роботи. Адже тільки ця пошкоджена 12-поверхівка потребує закриття всіх вікон, перевірки усіх комунікацій, оскільки мережі тимчасово перекривають до повних перевірок з метою уникнення витоку газу чи затоплення.

У крайніх під'їздах ще гасили пожежу, а в перших – вже закривали вікна. Ми навіть вчора бачили, коли рятувальники не витримували. Гасіння пожежі тривало кілька годин. Вони заходили у будинок, який будь-якої миті міг обвалитися, але вони шукали жертв та поранених,

– зазначила кореспондентка з Харкова.

За її словами, щойно з'являється інформація про місце "прильоту" харків'яни оперативно з'їжджаються, починають розбирати завали й надавати допомогу постраждалим.

Максимум людей і всі знають, якими справами займатися. Найголовніше – це пошук і порятунок людей. Опитування, заскочити у квартиру через вікно, двері, пролом у стіні, щоб витягнути людей і допомогти їм. Паралельно розгортаються намети, де є безкоштовна вода, кава, їжа тощо,

– зауважила Черненко.

У якому стані постраждалі

За даними Харківської обласної військової адміністрації, 97 людей звернулися за медичною допомогою, з них велика кількість – діти.

Я стою у цьому кварталі й бачу, як люди приходять забирати речі. У них осколкові поранення рук, ніг,

– повідомила кореспондентка з Харкова.

Понад 40 поранених людей перебувають у медзакладах, з них 20 у вкрай важкому стані. Зокрема, ампутації, крововтрати.

На жаль, загинуло 6 людей. Останню жертву жінку літнього віку знайшли у власній квартирі. Внаслідок російського терору загинула 14-річна дівчинка, яка просто сиділа на лавці у парку.

Також згинув водій комунального підприємства, який на момент обстрілу був на відпочинку. Серед жертв ворожої атаки – 18-річна художниця Ніка Кожушко.