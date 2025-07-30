Вночі 30 липня Росія завдала удару по двох районах Харкова. Внаслідок цього знищено паб відомої місцевої мережі Red Cut Pub.

Окрім Харкова, під атакою опинилися Миколаїв та Павлоград. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Instagram-сторінку закладу.

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Що відомо про руйнування у відомому пабі Харкова?

Російська армія завдала чергового удару по Миколаєву, Павлограду та Харкову. У Харкові є влучання у двох районах, пошкоджені будинки та супермаркет, постраждали троє людей.

Однією з цілей стала популярна місцева мережа пабів Red Cut Pub у Харкові. Один з її закладів повністю зруйновано. Паб знаходився за адресою вулиця 23 серпня, 64.

На жаль, Red Cut Pub на вул. 23 серпня постраждав внаслідок ворожої атаки. Тож ми чекаємо на вас в інших наших пабах,

– йдеться в соцмережах закладу.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у селі Великі Проходи, що в Харківській області.