Скло посипалось прямо на лікаря та пацієнтку: кадри наслідків жорстокого удару по Харкову

Російські окупанти обстріляли Харків, попередньо вони вдарили ракетою "Іскандер". Відомо, що вибух пошкодив поліклініку та інші цивільні об’єкти, мирні мешканці зазнали травм.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що на місці влучання продовжують працювати комунальні служби. Вони намагаються закривати вікна у пошкоджених будинках.

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Що кажуть постраждалі

Відомо, що приліт поблизу поліклініки вже не перший. У будівлі були замінені вікна, які цього разу окупанти знову зруйнували. Також пошкоджено багато автомобілів.

В одному з кабінетів поліклініки тривав огляд. Лікар та пацієнтка зазнали травм. Загалом відомо про 8 постраждалих, найменша з них – 8-місячна дитина.

Це сталося вранці, близько 10 години. У мене була пацієнтка. Я сидів на стільці, пацієнтка біля мене. Її посікло уламками, травмувало. Ми обробили їй рани. А мені тільки руку (поранило – 24 Канал),

– розповів лікар Павло Маргарит.

Удар прийшовся по районі щільної житлової забудови. Тут дуже багато і житлових будинків, і комерційної власності, і адмінбудівель. Люди, які опинилися поруч, зараз у шоковому стані. Руйнування справді дуже великі.

Ми з дружиною приїхали в поліклініку до лікаря. На щастя, не постраждали, але злякалися. Удар був у будинок, але уламки летіли так, що якби я сидів у машині, то вони впали б на голову,

– пригадав харків'янин Володимир.

Також з-під завалів дістали 5 людей. На місці працювали кінологи. Росіяни продовжують свою практику терористичних ударів і ціляться у цивільні об'єкти. Адже поруч з місцем удару є лише житлові будинки, кав'ярні, магазини. Саме туди ворог вирішив вдарити ракетою.