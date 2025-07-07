"Схопила собаку та вибігла в підвал": харків'яни пригадали ранкову атаку по місту

Від ранку 7 липня окупанти тероризують Харків. Спершу вони вдарили 4 безпілотниками по різних районах, а невдовзі завдали ще 6 ударів по кварталах з щільною забудовою.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова, додавши, що ворог бив по місту "Геранями". Далі упродовж 10 – 15 хвилин по обласному центру вдарили 6 "Шахедів", які спрямували в цивільну інфраструктуру.

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Які наслідки атаки

Ворог навмисно бив по районах з історичними будівлями, де важко знайти укриття та сховатися. Внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, троє були в лікарнях, серед яких дитина.

На місцях влучань продовжують працювати комунальні служби. На жаль, вони вимушені працювати з перервами, бо коли лунає тривога, то треба зупиняти роботу й переходити в укриття.

Одна з постраждалих пригадала, що ліжко дивом не пролетіло повз неї. Зараз у жінки травма руки, але головне, що вона залишилася живою.

Почули дзижчання і спустилися в підвал. Схопили собаку, рюкзак, а вже коли були в підвалі, то все почалося. Вибухи.. двері заклинило, ми не могли вийти,

– пригадала мешканка розбитого будинку Ірина.

У Харківській ОВА розповіли, що над областю фіксували "Шахеди", дрон "Молнія". Місто постійно під небезпекою, практично завжди лунає тривога.

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення і б'є виключно по цивільній інфраструктурі,

– підкреслив Олег Синєгубов.

Під ударом були житлові будинки, зайнявся дах одного з них, також знищений приватний магазин. Жінку завалило стінами, укриттями, меблевою фурнітурою, яку вона продавала.

Пожежу на місці останніх ударів загасили. Продовжують розбирати завали там, де є більш серйозні руйнування. Попереду ще велика робота для комунальних служб, тому що пошкоджена транспортна електромережа. Перевірки потребує газова, а також вода й електрика.

Загалом під час першого удару постраждало понад 20 будівель. Після наступного – поки важко підрахувати точну кількість. Скоріш за все, пошкоджені будинки, які мали історичну цінність, адже ворог бив по старих кварталах Харкова.