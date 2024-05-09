Росія вдарила по шкільному стадіону в Харкові: в якому стані постраждалі діти
Джерело:Олег Синєгубов
Напередодні, 8 травня, російські загарбники вдарили по шкільному стадіону в Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 7 людей, зокрема, 4 дітей.
В якому стані зараз постраждалі діти, розповів голова ОВА. Олег Синєгубов також зазначив, що внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи та багатоквартирні будинки.
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В якому стані постраждалі внаслідок російського обстрілу діти
Очільник Харківської ОВА розповів, що 15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий. Йому провели хірургічну обробку ран.
14-річний хлопець у важкому, стабільному стані. Підлітка перевели з операційної в реанімацію.
Ще один 14-річний пацієнт також перебуває в реанімації. Видалено уламки, проведена операція. Лікарі намагаються зберегти кінцівку.
8-річна дівчина, яка зазнала поверхневої травми, перебуває в стані середньої важкості. Дитину виписали на амбулаторне лікування.
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Росіяни вкотре вдарили по житловому району Харкова
- Близько 13 години 8 травня у Харкові прогриміла серія вибухів. Міський голова повідомив, що російські війська вдарили по житловому району.
- Окупанти поцілили у стадіон на території школи.
- Внаслідок російського обстрілу постраждали 7 людей, зокрема, 4 дітей.
- До лікарні доставили 55-річного цивільного з травмами середнього ступеня.
- Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані. Їм надали допомогу на місці.