Цілили двічі в одне місце: Росія знову обстріляла Харківщину, є постраждалі

Росіяни 9 січня атакували Харків за допомогою БпЛА "Молнія". Вони завдали подвійного удару по одному з районів міста протягом 40 хвилин.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що внаслідок атаки постраждав чоловік, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Крім того, окупанти обстріляли один район Харківщини та село у Вовчанській громаді.

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Подвійна атака в одне місце в Харкові

За словами кореспондентки з Харкова, 9 січня місто було під ударами безпілотників. Росіяни атакували місто БпЛА "Молнія". Близько 15:00 окупанти завдали удару по Немишлянському району.

Вдарив ворог по цивільному сільськогосподарському підприємству. Постраждала одна людина – 65-річний охоронець, який перебував на місці прильоту. У нього була гостра реакція на стрес.

БпЛА "Молнія" зроблений з найдешевших матеріалів – паліатив з картону, фанери, пластику, пінопласту і 18-міліметрових алюмінієвих трубок, закріплених скотчем, з найдешевшим китайським моторчиком. Дрон не має GPS-модуля, керується оператором виключно вручну. Водночас дрон здатний переносити від 3 до 5 кілограмів вибухівки, що робить його небезпечною зброєю.

Через 40 хвилин після першого удару росіяни атакували безпілотником цей район ще раз. На цей раз ворог пошкодив приватні будинки, автомобілі та електромережу.

Цілились в одне місце, щоб були пошкодження, щоб поранити та вбити наших працівників екстреної служби,

– наголосила вона.

Крім того, окупанти обстріляли Золочівський район Харківської області. Ледь не щодоби ворог атакує цивільні будинки. Також під ударом було село Лосівка у Вовчанській громаді, внаслідок чого 30-річний чоловік зазнав поранення.