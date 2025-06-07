Росія атакувала центр Харкова КАБами: рятувальники показали фото з місця удару

Уночі суботи, 7 травня, Харків пережив наймасованішу за часи повномасштабної війни російську атаку. Однак близько 17:35 ворог ударив знову, запустивши 4 авіабомби по Шевченківському та Київському районах міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та ДСНС. За попередніми даними, 1 людина загинула, ще 16 – постраждало.

Дивіться також Атака з 3 видів озброєння: наслідки найжахливішого обстрілу Харкова від початку війни

Що відомо про удар КАБами

Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці, там загинула 30-річна жінка, понад 10 осіб постраждали. Працівники ДСНС, поліції та медики допомагали постраждалим і транспортували їх до автомобілів екстреної медичної допомоги.

Наслідки ударів по Харкову: дивіться фото

Другий удар був по території приватного домоволодіння, зруйновано господарчу споруду, сталася пожежа площею 5 квадратних метрів. Третє влучання відбулося в лісосмугу поблизу житлового будинку.

Рятувальники допомагають постраждалим: дивіться відео

До слова, ворожу атаку вже прокоментував Володимир Зеленський. Він розповів про понад 40 поранених. "Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм", – зазначив український президент.