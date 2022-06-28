Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 9, серед поранених – діти
Російські війська знову обстріляли Харків. Під удари потрапили промислові зони міста, які не мали відношення до воєнного виробництва. Наразі дані щодо пошкоджень оновлюються.
Про це в ефірі національного марафону новин розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що таким чином Росія намагається залякати місцеве населення.
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Інтенсивність обстрілів Харкова зросла
Російські війська вже жорстокіше обстрілюють українські міста. Як зазначає Ігор Терехов, сьогоднішні "прильоти" у Харків пов'язані ще й з Днем Конституції України.
Вони з першого дня намагаюсь знищити нас. Але українці – це сильна нація і ми не дозволимо російським окупантам створити те, що вони хочуть,
– зазначив він.
За словами міського голови, росіяни змінили тактику. Тепер вони бомблять Харків "за графіком" – обстріли відбуваються з території Білгородської області.
Ця ніч була неспокійною. І буквально 15 хвилин тому теж були вибухи, були прильоти до кількох районів Харкова. Наразі були прильоти в промзону. На підприємствах, які займалися абсолютно мирною справою, не мали жодного стосунку до військових та військової техніки,
– повідомив Терехов.
Він нагадав, що напередодні внаслідок нічного обстрілу також повністю зруйновано школу.
За словами Терехова, часто удари росіян націлено на трансформаторні підстанції. Попри низку викликів, харків'яни отримують електроенергію.
Що відомо про жертв
За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, на підприємствах Харкова підтвердили про наявність 5 постраждалих. Один пацієнт госпіталізований у тяжкому стані.
Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова, загинуло 9 людей, ще 29 отримало поранення, серед них – п'ятеро дітей. Як повідомили рятувальники ДСНС, 27 червня окупанти касетними боєприпасами влучили у дитячий майданчик та двір будинку. Правоохоронці додають, що ворог бив "наосліп". Вже близько опівночі Харків знову обстріляли ракетами. Там повністю згорів автосалон та школа, також постраждали житлові будинки.
Глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав харків'ян без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста.
Найважче на Луганщині та Харківщині: Залужний про ситуацію на фронті
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував іноземних військових високопосадовців щодо актуальної ситуації на фронті. За його словами, нині район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра, у районі населеного пункту Василівка. При цьому найбільш інтенсивні бої тривають на півночі Луганської та Харківської областей, де тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів.
Валерій Залужний наголосив у розмовах з колегами на тому, що Росія демонструє неабияку зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави:
- 4 дні тому російські окупанти із різних платформ базування випустили 53 крилаті ракети;
- 3 дні тому – 26 ракет;
- 2 дні тому – майже 40;
- минулої доби – 12.
За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару в районі Явірського та обстріляли з артилерії інфраструктуру біля Харкова, Руської Лозової, Старого Салтова, Перемоги, Чепеля та Мілової.
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