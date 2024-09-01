Лікар непритомний, фельдшер поранений у ногу: росіяни підло вдарили по медиках у Харкові

Бригада екстреної медичної допомоги, які приїхала на виклик у Харкові 1 вересня, сама потрапила під обстріл. Медики їхали на місце ракетного удару і навіть не встигли надати допомогу пораненим.

Росія ударила по трьох локаціях – це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі, тобто виключно цивільна інфраструктура. Згодом стало відомо, що в Харкові ворог атакував один з енергооб'єктів.

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Харківські медики потрапили під повторний обстріл

Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий приліт, влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкову травму, фельдшер – перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями,

– сказав начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

На 15:28 кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них 5 дітей. Кількох людей врятували з-під завалів. Про загиблих поки не йдеться.

"Приїхали на виклик за цією адресою. І буквально через дві хвилини стався ще один вибух. Ми стояли, де пожежна машина, трохи ближче сюди. Ми ще не встигли нікому надати допомогу. Виклик був сюди. Знову вибух – знову поранені. Уламки поцілили в ноги, фельдшеру – в голову, там тяжкий стан. Втрата крові невелика, але ураження велике. Я цілий. Я був у кабіні", – розповів водій карети "екстренки".