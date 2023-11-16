Моторошний обстріл Херсона: зросла кількість потерпілих, серед них – підліток

Ввечері 16 листопада російські військові завдали масованого міксованого удару по Херсону. Внаслідок цього загинула одна людина та 8 зазнали поранень.

Детальніше про наслідки обстрілу Херсона розповів глава ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що наймолодша постраждала внаслідок атаки обласного центру – 15-річна дівчина.

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Що відомо про жертву та постраждалих

75-річна жінка перебувала у власній квартирі, коли ворог поливав вогнем Херсон. На жаль, вона зазнала травм, несумісних із життям.

Станом на 21:35 16 листопада відомо також про вісьмох поранених. За словами Прокудіна, окупанти били по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів Херсона. Внаслідок цього пошкоджень зазнали будинки, автомобілі, АЗС та автомийка.

Глава ОВА зазначив, що наймолодша поранена – 15-річна дитина. Вона разом зі своєю 52-річною родичкою потрапили під обстріл. Відомо, що потерпілих госпіталізували.

Ще до лікарні доставили чотирьох мешканців Херсона. Мовиться про двох жінок 39 та 63 років, а також чоловіків 63 та 46 років.

Ще двом херсонцям – 60 та 63 років – медичну допомогу надавали на місці.

Звернімо увагу, що частина Херсона залишається без електроенергії. В ОВА розповіли, коли почнуть відновлювати подачу світла до мешканців міста.

Містян закликають поставитися з розумінням