Просять евакуюватися: в ОВА показали наслідки атаки Росії на міст у Херсоні
- Російська армія атакувала Херсон, пошкодивши автомобільний міст до мікрорайону Корабел, що ускладнило логістику та постачання продовольства.
- Внаслідок обстрілу також пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку та газогін.
Російська армія увечері 2 серпня атакувала Херсон двома КАБами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.
Зафіксовано й низку інших руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Дивіться також Без світла, води й не лише: в яких умовах живуть люди на правобережжі Херсонщини
Яка ситуація у Херсоні після обстрілу?
На щастя, інформація щодо постраждалих не надходила.
Однак, російський удар понівечив 3 приватні будинки та багатоповерхівку. Серйозно постраждав й міст.
️Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику,
– повідомив Прокудін.
Через руйнування будуть труднощі, зокрема, із доставкою продовольства.
Також росіяни пошкодили газогін, тому деякий час Корабел буде без газопостачання.
Наслідки атаки на міст у Херсоні: дивіться відео
"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання. Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951", – повідомив голова ОВА.
Водночас він наголосив, що ЗСУ контролюють ситуацію у регіоні.