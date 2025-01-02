Росіяни атакували автобус з людьми в Херсоні: є постраждалі

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози.Зокрема, під ударом опинився Херсон.

Російські окупанти 2 січня у Корабельному районі атакували громадський транспорт. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Є постраждалі

У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири.

Попередньо, постраждали троє людей. Їх ушпиталили,

– мовиться в повідомленні.

Інші джерела пишуть про 5 постраждалих осіб.

Крім цього, Мрочко уточнив, що інформацію уточнюють.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Росіяни здійснили обстріл із артилерії. Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, нещодавно вона активізувала обстріли Херсона. Крім цього, у ЗМІ з'явилась інформація нібито про планування росіян повторного наступу на місто, яке Сили оборони деокупували ще у листопаді 2022 року.

У ЦПД відреагували на це та наголосили, що наша армія готова до всього.