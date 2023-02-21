Серед постраждалих – дитина: у якому стані херсонці, що потрапили під смертоносний обстріл

Російські окупанти 21 лютого 17 разів обстріляли територію Херсонської громади. Внаслідок ворожих атак 5 людей загинули, а ще 16 – зазнали поранень.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що приблизно о 16:30 окупанти знову обстріляли місто. Трапилися 2 прильоти в житловий будинок.

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У якому стані перебувають постраждалі

Серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Херсона – 16-річний підліток. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення обличчя та нижніх кінцівок. Наразі стан дитини – середній.

Загарбники атакували Кіндійку, Зеленівку, Антонівку, Таврійський та Корабельний райони. Під вогнем перебував центр Херсона, площа Свободи, зупинка громадського транспорту, територія одного із комунальних підприємств міста. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та автомобілі.



Росіяни 17 разів обстріляли Херсонську громаду / Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що після обстрілу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Ворожий снаряд потрапив на балкон четвертого поверху. Рятувальники протягом однієї години її ліквідували.

В сусідній квартирі під завалами опинилась людина, тож надзвичайники їх розібрали. На жаль, жінка була вже без ознак життя.

Також ДСНС надійшла інформація про займання в гаражному кооперативі. Вогнеборці оперативно ліквідували цю пожежу. Вогонь встиг пошкодити 3 гаражні приміщення.

Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучили 27 рятувальників та 6 одиниць техніки.



Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих атак / Фото ДСНС

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Росіяни знову обстріляли Херсон