Контрбатарейна боротьба й деокупація Лівобережжя: як захистити Херсон від обстрілів

В України зараз обмаль можливостей вберегти Херсон від обстрілів. Однак є варіанти, як мінімізувати ці атаки від російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, окупанти переважно обстрілюють Херсон з реактивної та ствольної артилерії. На жаль, захиститися від таких атак вкрай складно.

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Як вберегти Херсон від обстрілів

Як наголосив Крамаров, один з ефективних варіантів – контрбатарейна боротьба. Українські військові регулярно намагаються знищити ворожі артилерійські установки, з яких окупанти обстрілюють Херсон.

Очевидці неодноразово повідомляли, що росіяни взагалі неприцільно стріляють по місту. Вони швидко привозять артилерійську установку та без особливого прицілювання гатять в бік Херсона. А після цього намагаються якнайшвидше виїхати з позиції.

Чистий тероризм та геноцид мирного населення, якому можна протистояти лише у відповідь. На випередження тут діяти значно складніше,

– зауважив Крамаров.

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Утім, українські військові активно посилюють моніторинг місцевості на лівобережжі Херсонщини, щоб оперативно реагувати на дії окупантів. Це допомагає на випередження обстріляти ворожі артилерійські системи.

Крамаров підкреслив – обстрілів з ворожої артилерії вдасться уникнути лише після повної деокупації лівого берега Херсонщини. Тоді системи буквально не діставатимуть до Херсона.

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