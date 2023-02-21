Контрбатарейна боротьба й деокупація Лівобережжя: як захистити Херсон від обстрілів
В України зараз обмаль можливостей вберегти Херсон від обстрілів. Однак є варіанти, як мінімізувати ці атаки від російських окупантів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, окупанти переважно обстрілюють Херсон з реактивної та ствольної артилерії. На жаль, захиститися від таких атак вкрай складно.
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Як вберегти Херсон від обстрілів
Як наголосив Крамаров, один з ефективних варіантів – контрбатарейна боротьба. Українські військові регулярно намагаються знищити ворожі артилерійські установки, з яких окупанти обстрілюють Херсон.
Очевидці неодноразово повідомляли, що росіяни взагалі неприцільно стріляють по місту. Вони швидко привозять артилерійську установку та без особливого прицілювання гатять в бік Херсона. А після цього намагаються якнайшвидше виїхати з позиції.
Чистий тероризм та геноцид мирного населення, якому можна протистояти лише у відповідь. На випередження тут діяти значно складніше,
– зауважив Крамаров.
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Утім, українські військові активно посилюють моніторинг місцевості на лівобережжі Херсонщини, щоб оперативно реагувати на дії окупантів. Це допомагає на випередження обстріляти ворожі артилерійські системи.
Крамаров підкреслив – обстрілів з ворожої артилерії вдасться уникнути лише після повної деокупації лівого берега Херсонщини. Тоді системи буквально не діставатимуть до Херсона.
Росіяни знову обстріляли Херсон
- 21 лютого російські окупанти вкотре підступно обстріляли Херсон. Найімовірніше, ворог випустив касетні залпи з реактивної системи залпового вогню "Град".
- Відомо, що снаряди влучили в кілька районів Херсона. Серед них – Миколаївське шосе, площа Перемоги, район залізничних мостів і далі на північ – поблизу Новомиколаївського шосе.
- Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок обстрілу. Також понад 20 мешканців зазнали поранень.